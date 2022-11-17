«Пять лет лизинга платить неизвестно за что» 17.11.2022, 15:50

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Как в Беларуси через «перекупов» сбывают такси с отмотанным пробегом.

Александр хотел купить максимально экономичный и бюджетный автомобиль, а потому рассматривал для себя в качестве вариантов для приобретения VW Polo, Hyundai Accent или Ford Focus. «Кореец» 2018 года выпуска был найден, пробег у машины чуть больше 100 тысяч километров. А что на самом деле?

Алексей, Василий или Андрей?

По словам читателя abw.by, машина внешне и по салону была опрятной, поэтому выбор был сделан осознанно.

«По рекламному объявлению я общался с Василием, но пригнал ее уже некий Алексей, сославшись на согласие владельца, – объясняет наш читатель. – Так вот, Алексей уверял, что автомобиль в такси не работал, о чем свидетельствует пробег, не бит, не крашен, один владелец. Вскоре я вместе с продавцом был уже в лизинговой компании, где собирались оформить сделку, поскольку полной суммы не было. До этого пытался по VIN что-то найти из истории машины, но ничего не нашел».

В лизинговой компании выяснилось, что собственник авто не Алексей, а Андрей, который указан в свидетельстве о регистрации. Он присутствовал при передаче машины и на вопрос, почему продает, ответил, что он дальнобойщик, деньги есть, купил и думал, что ездить будет, но работы много, машина простаивает, поэтому решил через месяц после покупки продать. И снова: «В такси не была, пробег не отмотан».

«Пять раз была в аварии»

Проблемы появились у Александра в первый же день эксплуатации. Читатель поехал за дочерью в школу, и после выключения зажигания автомобиль не завелся. «Прикурил» от другой машины и только тогда поехал домой. Цена вопроса – аккумулятор за 300 рублей.

На следующий день во время движения просто вырвало тормозные колодки – их, а также диски и барабаны отправили под замену, а это еще 545 рублей. Александр поехал проходить техосмотр, но и тут не все так просто: неисправен стояночный тормоз – минус 405 рублей.

«Специалисты автосервиса позже рассказали мне, что ранее на машине было установлено газовое оборудование, – говорил Александр. – Решил после этого узнать о своей машине больше. Нашел автоэлектрика и попросил выяснить, скручен ли пробег. Он сказал, что прошивка русской версии Hyundai Accent легко взламывается, увидеть реальный пробег невозможно.

Мое расследование можно было бы завершать, но помог случай, пусть и нехороший – в меня въехало такси. Инспектор ГАИ, оформлявший ДТП, составил необходимые документы, с которыми я вскоре прибыл в страховую компанию. Подал заявление, написал пояснения, указал реквизиты машины, пробег, и вдруг специалист страховой говорит, что, по данным из их базы и документам, при оформлении на данную машину последней страховки пробег составлял почти 215 тысяч километров.

После этого машина еще год каталась. Это что, больше 100 тысяч пробега отмотали? Или 150? «Ну, сами понимаете», – прозвучало в ответ. И еще машина ранее числилась на ЧТУП, которое до сих пор занимается перевозками пассажиров (такси), и пять раз была в аварии».

«Пять лет лизинга платить неизвестно за что»

«Я знаю, что многие автопарки распродают свои машины, но по соответствующей цене, а не по рыночной. В моем случае меня даже не обманули, а нагло «кинули», – возмущен Александр. – Работала машина в такси, получается, и прилично работала. Потом попала в руки «перекупов» по дешевке, оформили ее на «вешалку» Андрея, который снял машину с учета в ГАИ через месяц, и вот уже «один владелец по документам, не бита, не крашена, в такси не работала». Полный набор для «развода» доверчивых покупателей.

Чего ждать дальше, не знаю. Полагаю, что двигатель уже «на подходе». А мне еще 5 лет лизинг платить неизвестно за что. С предыдущим владельцем связался, так он божится, что ничего не знал».

Александр уверен в обратном: мол, все предыдущий владелец знал и участвовал в схеме по «разводу» клиента сознательно и, конечно же, не бескорыстно. «Понимаю, что отмотка пробега у нас не преступление, но не так же людей обманывать, в открытую и не стесняясь», – поражается читатель.

Это схема?

Да, и работает она уже давно, в редакцию Автобизнеса с подобными историями обращались неоднократно. Коротко ее можно описать так: машины работают в такси, после чего их забирают «перекупы» по небольшим ценам и лучше оптом, отчего ценник еще ниже. Дальше предпродажная подготовка, отмотка пробега, оформление автомобиля на «вешалку», которая получает в ГАИ документы на свое имя. Ну а потом, как в нашей истории: «Я дальнобойщик, машину купил не знаю зачем, не езжу, решил продать через месяц». И еще: «Один владелец, не бита, не крашена, в такси не была».

Можно ли вернуть такую машину обратно? Несмотря на весь пессимизм Александра, героя этой истории, это сделать можно, но через суд.

Гражданское законодательство в отношении сделок купли-продажи говорит о том, что продавец обязан поставить покупателя в известность о качестве товара и его свойствах. Доказательств отмотки того же пробега – пруд пруди. Помимо прочего, делаем скриншот текста рекламного объявления: «В такси не работала, не бита, не крашена, один владелец» – и предъявляем в качестве подтверждения нечестности продавца. Суд еще выяснит, где работает продавец и те люди, контакты которых указаны в объявлении, как часто они оформляют на себя машины, а затем снимают их с учета и продают. Есть базы данных, посредством которых можно узнать, с какой периодичностью конкретный номер телефона фигурирует в рекламных объявлениях. Доказать схему можно ввиду достаточно большого количества оставленных «следов».

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