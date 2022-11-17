Россия атаковала Украину ракетами и дронами с четырех направлений 17.11.2022, 15:54

5,766

иллюстрационное фото

Стали известны подробности массированного обстрела 17 ноября.

Российская армия утром 17 ноября ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. По предварительным данным, их могли запускать из четырех направлений.

Враг целился в разные объекты: критическую инфраструктуру, газодобывающие и оборонные предприятия. Об этом в эфире новостного марафона «Єдині новини» сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это атака крылатыми ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95. Как правило уже – с Волгодонска (Ростовская область. – Ред.) атакуют крылатыми ракетами Х-101 Х-555. В то же время была атака «шахедами» с севера Украины, вероятно, из территории Беларуси и Курской области... И была атака с акватории Черного моря, вероятно, ракетами «Калибр», – рассказал Игнат.

Кроме этого, в прифронтовых украинских городах произошли «традиционные» обстрелы из вражеских зенитных ракетных систем С-300.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».