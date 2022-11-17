Найдена самая странная деревня в Беларуси 17.11.2022, 15:56

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Она находится в Вилейском районе.

В глубине Вилейского района есть деревня Губы. В ней почти никто не живет. Но те, кто живет, похоже, решили использовать безлюдное место, чтобы дать волю творчеству. Вышло жутко необычно. Уникальный объект отыскали журналисты регионального сайта Kraj.by.

Как пишет издание, два века назад Губы были центром староства, еще в 2003 году там было 17 жителей, а сейчас в деревне остались практически только дачники, прописан там лишь один человек.

Дом с так оригинально украшенным участком — один из немногих жилых, и, как рассказали соседи, принадлежит семье дачников, минчан-медиков на пенсии. Самих хозяев корреспондентка не застала, поэтому спросить их об источниках вдохновения не вышло.

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