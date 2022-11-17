«Захожу в магазин и от «дыр» на полках меня шатает» 1 17.11.2022, 16:10

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иллюстрационное фото

История ИП, который едва удержался на плаву после COVID-19, а теперь его добивает решение чиновников по ценам.

Супруги Игорь и Алена в 2015 году открыли собственный магазин зоотоваров. Еще через несколько лет пара открыла еще один, с большей площадью. Только вот вместе с этим бизнес начало «лихорадить», да так, что сегодня предприниматели находятся на грани закрытия. О том, как развивались события, глава семьи рассказал блогу «Люди».

«Магазин душевный». Как начиналась бизнес-история семьи

Бизнес супругов Игоря и Алены (имена героев изменены) начался с любви к животным: в их доме всегда были коты и собаки, при этом хозяева старались дать питомцам все самое лучшее — качественные корма и витамины, безопасные игрушки и другое. С таким подходом они начали быстро разбираться в товарах для животных, а через пару лет задумались: а не открыть ли магазин с зоотоварами? В 2015 году эту идею реализовали — магазин площадью около 30 «квадратов» появился в спальном районе одного из крупных городов Беларуси.

— За счет того, что ремонт в магазине мы делали своими руками, для открытия хватило около 15 тысяч долларов — эту сумму мы собирали несколько лет. Решили, что за главную будет жена, я останусь на своей работе, но в свободное время буду ей помогать, — вспоминает Игорь о старте семейного дела.

Супруги подсчитали, что вложенные деньги окупятся примерно через три года работы торговой точки. Однако «отбить» сумму им удалось уже через полтора года. Игорь говорит, что это все потому, что в дело «вкладывали всю душу, старались, чтобы магазин не был таким, как все аналогичные».

— Магазин у нас душевный, красивый, в нем приятно пахнет, даже посетители удивлялись и спрашивали: «Почему у вас нет вони от кормов?» Был большой выбор кормов, аксессуаров. Взяли грамотного знающего продавца, который еще и отлично общался с покупателями.

«Казалось, что мы справимся»

За четыре года предприниматели крепко встали на ноги. Чистая прибыль магазина в месяц составляла около 3000 рублей — это был заработок Алены. Однако Игорь не считает, что эта сумма тот самый «жирок» предпринимателей, о котором так часто упоминали чиновники, когда говорили о частном бизнесе.

— Доход с магазина и моя зарплата позволяли нам нормально жить, оплачивать коммуналку, детские кружки, иногда ходить в кино, кафе, баловать детей — но это обычные базовые потребности. Считаю, такой доход и возможности должны быть у всех людей: учителей, врачей, продавцов, — говорит Игорь.

Дело шло хорошо и предприниматели задумывались о расширении торговой сети. В конце 2019 года, когда по миру уже катился ковид, а бизнес у всех «проседал», семья решила открыть еще один магазин — побольше. Близкие отговаривали их от этого шага, убеждали подождать. Однако супруги так загорелись этой идеей, что руководствовались только своими желаниями.

— Площадь для второго магазина мы нашли в большом магазине в центре города, стоимость аренды там была очень высокая. В открытие решили вложиться максимально — надо было закупить торговое оборудование, наполнить полки широким ассортиментом, провести хорошую PR-компанию. Денег не хватало, и мы оформили кредит. Нам казалось, что мы справимся, ведь в ТЦ был большой поток людей, значит, к нам тоже пойдут и прибыль повалит.

Новый магазин открыл двери летом 2020 года. Владельцы понимали, что в первое время, может быть, придется поработать в минус, ведь чтобы дождаться хорошей прибыли, должно пройти время, за которое нужно наработать своих покупателей. По расчетам супругов, чтобы полностью «раскрутить» магазин, им нужен был один год.

«Были месяцы, когда мы срабатывали в ноль»

— Наши надежды не оправдались. Выручка была, хоть и не такая, как мы ожидали. Из нее надо было вычесть расходы — оплату аренды, зарплату сотрудникам, закупку нового товара и прочее. К сожалению, в новом магазине не было ни одного месяца с положительным балансом — расходы все съедали. Самый лучший месяц мы закрыли с минусом в тысячу рублей. Прибыль с двух магазинов с 3000 тысяч рублей скатилась до 600 рублей.

После августа 2020 года меньше денег стал приносить и первый магазин супругов. Буквально каждый день они наблюдали, как к ним перестают ходить постоянные покупатели, а те, кто бывал, сократил свои покупки до необходимого минимума.

Из-за снижения дохода супруги ужались в своих семейных тратах: перестали ходить даже в кино и покупать детям вкусняшки. Но они продолжали работать, надеялись, что если будут больше торговать, то больше заработают — вот тут они сильно заблуждались.

— Средний чек в магазине стал заметно ниже. Ходовой товар, который раньше уходил за считаные дни, сейчас лежал неделями. Были месяцы, когда мы срабатывали полностью в ноль.

Денег на содержание торговых точек стало не хватать, поэтому бизнесмены решили закрыть большой магазин. Часть торгового оборудования продали, остальное отвезли на склад. Работать продолжили через магазин, с которого начинали. Старались не унывать, рассчитывали на старый доход и «оздоровление» за его счет.

Оказалось, что трудности и потрясения предпринимателей только начинали набирать обороты. Ситуация ухудшилась, когда в Украине началась война.

— Наши клиенты приходили в магазин в такой панике! Много людей рассказывали, что уезжают из страны, они скупали корма для своих животных, чтобы был небольшой запас. За март 2022 года выручка магазина была в два раза больше обычной. Увы, мы с этого не заработали — деньги ушли на погашение долгов.

В последующие месяцы продажи сильно просели, появились периоды, когда и раскрученный магазин работал без прибыли. По словам Игоря, работать было трудно еще и потому, что многие импортные корма попали под санкции, по многим позициям были «провисы». Супруги начали задумываться о том, что, может быть, пришла пора закрывать и эту торговую точку, хотя сделать этот шаг им было трудно — это же «любимый первый ребенок». Обсудив все за и против, решили «тянуть до последнего».

Новое постановление и работа в убыток

В октябре 2022 года новый удар — появилось постановление о регулировании цен, из-за которого предприниматели снова погрузились в стресс. Игорь признается: волновались, когда узнавали, что даже за лишние 20 копеек «неоправданной» наценки люди попадали под «уголовку». Мужчина морально еще держался, а вот Алена постоянно принимала успокоительные и снотворные препараты.

— Никто не объяснял, как надо работать по новому постановлению. Из-за этого поставщики перестали отгружать товар вообще. Несколько ночей мы не спали — делали переучет и снижали торговую надбавку. Хотя она у нас была небольшая — в среднем около 40−50%. Даже с ней наши цены были ниже, чем у конкурентов.

Мужчина говорит, что несмотря на то, что после переучета товар стал стоить дешевле, очередь в их магазине не появилась, «хапуна» не было — люди приходили как обычно, покупали все в тех же количествах, что и раньше. За полторы-две недели весь ходовой товар в зоомагазине раскупили, а новых поставок кормов не было.

— «Своевременно», через две недели, власти дали разъяснение по постановлению: остатки товаров можно продавать по старым ценам, а вот новый уже со сниженной надбавкой. Но у нас на полках было пусто, все раскуплено. Раньше мы жили за счет оборотки — как только продавали корм, сразу же пополняли его запасы. А в этот раз все вырученные деньги ушли на оплату аренды, долгов перед поставщиками, зарплату продавцу. Новый товар взять не за что — денег ноль. В ассортименте остались только аксессуары и средства ухода за животными, которые уже никто не покупает — сегодня это роскошь.

Предприниматели подсчитали, что в октябре они сработали с убытком в 500 рублей. Оказалось, что разрешенная государством торговая надбавка не покрывает расходов магазина.

«Мы столько лет потратили для того, чтобы так закончить?»

— Что будет в ноябре — страшно представить. От нашего магазина, каким он был в 2019-м, мало что осталось. Сегодня захожу в него и от «дыр» на полках меня шатает. Я поражен, когда читаю, как власти отчитываются, что все у нас хорошо и бизнес в Беларуси не пострадал. Да взять хотя бы нас как модель малого бизнеса. А ведь в стране таких как мы очень много.

Сейчас семья Игоря живет на его заработок в 1400 рублей. С этих денег в первую очередь они оплачивают коммуналку, мобильники, интернет, покупают продукты. Глава семьи говорит, что он очень радуется, если жена в шкафу находит для него какие-то старые джинсы без дыр, которые еще можно носить. Для них и речи быть не может, чтобы позволить себе «излишества» в виде похода в кафе, театр и даже в кино. Семья и на море в отпуск-то никогда не ездила — все деньги вкладывали в дело.

Недавно Игорь и Алена достали из шкатулки и сложили в пакетик немного лома золота, какие-то украшения, которые они дарили друг другу на праздники. Мужчина вспомнил, как много лет назад его супруга говорила, что это будет храниться на черный день.

— Видимо, этот момент уже настал. Золото мы сдали в ломбард, а полученные деньги ушли на оплату учебы ребенка в вузе. Грустно. Выходит, мы столько лет потратили для того, чтобы так закончить? Но я уверен: постановление о регулировании цен, добившее многих предпринимателей, откатят назад, но тогда уже тысячи предпринимателей потеряют свой бизнес, а без зарплаты останутся десятки тысяч их наемных работников.

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