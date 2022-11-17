Бойцы ВСУ уничтожили управляемыми ракетами два вражеских танка и БТР
- 17.11.2022, 16:34
Наступление оккупантов было остановлено.
Украинские воины успешно отбили атаку оккупантов, уничтожив с помощью противотанковых управляемых ракет два танка и один БТР.
Видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях. На записи видно, что пехота оккупантов готовилась к атаке под прикрытием бронетехники. Однако, благодаря метким выстрелам украинских бойцов, наступление было остановлено еще на начальной стадии.
Попытка русни наступления закончилась разьебом. pic.twitter.com/Qy5X2ueeVV— АЗОВ_UA_NATO_USA🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) November 16, 2022