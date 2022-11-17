Налоговики придумали очередные новшества по проверкам бизнеса 17.11.2022, 16:42

Фото: RFE/RL

Новые «сюрпризы» для предпринимателей.

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение законопроект, который касается проверок бизнеса. Среди предлагаемых новшеств — отмена моратория на проверки представительств иностранных компаний в течение двух лет после их открытия. Также чиновники хотят ввести новые основания для внеплановых проверок. К примеру, если есть угроза нацбезопасности государства. Среди предполагаемых новшеств есть также вопрос по госрегулированию цен, его хотят включить в список для оперативных проверок. «Зеркало» рассказывает подробности.

МНС предлагает ввести изменения в указ № 510, который касается контрольной надзорной деятельности. Этот документ среди прочего предполагает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. То есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них могут проводить только мониторинг.

Что хотят изменить для иностранных компаний

Среди прочего предлагается ввести понятия «иностранные организации» и «иностранные индивидуальные предприниматели». Они включают себе любую форму присутствия иностранных субъектов на территории Беларуси. Речь в том числе о представительствах иностранных компаний в нашей стране.

Чиновники хотят отменить мораторий на проверки представительств иностранных организаций в течение двух лет со дня их создания представительства. «Это обусловлено тем, что иностранные организации, открывающие представительства, уже имеют до момента открытия период осуществления деятельности в иностранном государстве», — поясняют налоговики.

Возможные новшества по внеплановым проверкам

Еще одно предложение — дополнить новые основания для внеплановых проверок. Среди новых пунктов, которые могут добавить, значатся:

поручение судов по находящимся в их производстве делам;

внеплановая оперативная проверка, если есть информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животному и растительному миру, окружающей среде, нацбезопасности государства, историко-культурным ценностям, имуществу юр- и физлиц;

внеплановая оперативная проверка при неустранении найденных при мониторинге нарушений;

контроль за деятельностью проверяемых субъектов при получении, распределении иностранной безвозмездной помощи и целевым использованием этой помощи, а также за деятельностью проверяемых субъектов, связанной с оздоровлением детей в местах их временного пребывания в зарубежных странах.

Что прописали для проверяющих

Указ № 510 также хотят дополнить мерами ответственности контролирующих органов за нарушения при мониторингах. Также проверяющих намерены обязать вносить информацию обо всех контрольных мероприятиях в специальную интегрированную автоматизированную систему.

Власти также хотят внести корректировки в права контролирующих органов и проверяющих. Так, в указе намерены прописать, что они могут изымать документы и другие носители информации «на срок до окончания проведения проверки». Сейчас в документе прописана такая формулировка — «на срок, не превышающий срок проведения проверки». «Указанные изменения вносятся в целях исключения спорных ситуаций. В сложившейся правоприменительной практике имеют место случаи изъятия документов плательщика на период проведения проверки, включая период ее приостановления», — поясняют в МНС.

Чиновники также предлагают разрешить направлять документы, которые оформили при проверках и мониторингах, не только на бумажных носителях, «но и посредством

любых видов связи, обеспечивающих получение направляемых документов». Речь про отправку информации тем, к кому приходили «в гости».

Про вопрос с ценами тоже не забыли

Чиновники хотят включить в список вопросов для внеплановых тематических оперативных проверок новые позиции. Это:

законодательство о ценах и ценообразовании;

требование о наличии документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей, их отпуск в места реализации.

Ранее в МАРТ сообщали, что ведомство внесло предложение на внесение изменений в указ № 510. В министерстве поясняли, что хотят «добавить полномочий себе и наделить некоторые госорганы правом закрывать торговые объекты за серьезные нарушения».

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