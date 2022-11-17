Налоговики придумали очередные новшества по проверкам бизнеса
- 17.11.2022, 16:42
Новые «сюрпризы» для предпринимателей.
Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение законопроект, который касается проверок бизнеса. Среди предлагаемых новшеств — отмена моратория на проверки представительств иностранных компаний в течение двух лет после их открытия. Также чиновники хотят ввести новые основания для внеплановых проверок. К примеру, если есть угроза нацбезопасности государства. Среди предполагаемых новшеств есть также вопрос по госрегулированию цен, его хотят включить в список для оперативных проверок. «Зеркало» рассказывает подробности.
МНС предлагает ввести изменения в указ № 510, который касается контрольной надзорной деятельности. Этот документ среди прочего предполагает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. То есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них могут проводить только мониторинг.
Что хотят изменить для иностранных компаний
Среди прочего предлагается ввести понятия «иностранные организации» и «иностранные индивидуальные предприниматели». Они включают себе любую форму присутствия иностранных субъектов на территории Беларуси. Речь в том числе о представительствах иностранных компаний в нашей стране.
Чиновники хотят отменить мораторий на проверки представительств иностранных организаций в течение двух лет со дня их создания представительства. «Это обусловлено тем, что иностранные организации, открывающие представительства, уже имеют до момента открытия период осуществления деятельности в иностранном государстве», — поясняют налоговики.
Возможные новшества по внеплановым проверкам
Еще одно предложение — дополнить новые основания для внеплановых проверок. Среди новых пунктов, которые могут добавить, значатся:
поручение судов по находящимся в их производстве делам;
внеплановая оперативная проверка, если есть информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, животному и растительному миру, окружающей среде, нацбезопасности государства, историко-культурным ценностям, имуществу юр- и физлиц;
внеплановая оперативная проверка при неустранении найденных при мониторинге нарушений;
контроль за деятельностью проверяемых субъектов при получении, распределении иностранной безвозмездной помощи и целевым использованием этой помощи, а также за деятельностью проверяемых субъектов, связанной с оздоровлением детей в местах их временного пребывания в зарубежных странах.
Что прописали для проверяющих
Указ № 510 также хотят дополнить мерами ответственности контролирующих органов за нарушения при мониторингах. Также проверяющих намерены обязать вносить информацию обо всех контрольных мероприятиях в специальную интегрированную автоматизированную систему.
Власти также хотят внести корректировки в права контролирующих органов и проверяющих. Так, в указе намерены прописать, что они могут изымать документы и другие носители информации «на срок до окончания проведения проверки». Сейчас в документе прописана такая формулировка — «на срок, не превышающий срок проведения проверки». «Указанные изменения вносятся в целях исключения спорных ситуаций. В сложившейся правоприменительной практике имеют место случаи изъятия документов плательщика на период проведения проверки, включая период ее приостановления», — поясняют в МНС.
Чиновники также предлагают разрешить направлять документы, которые оформили при проверках и мониторингах, не только на бумажных носителях, «но и посредством
любых видов связи, обеспечивающих получение направляемых документов». Речь про отправку информации тем, к кому приходили «в гости».
Про вопрос с ценами тоже не забыли
Чиновники хотят включить в список вопросов для внеплановых тематических оперативных проверок новые позиции. Это:
законодательство о ценах и ценообразовании;
требование о наличии документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей, их отпуск в места реализации.
Ранее в МАРТ сообщали, что ведомство внесло предложение на внесение изменений в указ № 510. В министерстве поясняли, что хотят «добавить полномочий себе и наделить некоторые госорганы правом закрывать торговые объекты за серьезные нарушения».