Гаагский суд: MH17 был сбит «Буком» с территории, захваченной «ДНР» 20 17.11.2022, 16:46

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В Нидерландах выносят приговор российским террористам.

В 2014 году самолет MH17 был сбит «Буком» с территории, захваченной террористической организацией «ДНР», об этом говорится в заявлении Гаагского суда в четверг, 17 ноября.

По словам судьи, самолет был сбит с сельскохозяйственного поля на востоке Украины.

При этом страна-агрессор РФ обеспечивала подготовку сил «ДНР» и поставки вооружения.

«Таким образом, суд считает, что в 2014—2015 годах на территории Украины происходил международный вооруженный конфликт», — сказал судья Хейндрик Стейнгаюс.

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