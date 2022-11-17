Белорусский ветеринар рассказала о продуктах, которые нельзя давать котам и собакам 23 17.11.2022, 16:55

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Они могут быть опасными для четвероногих.

Белорусский ветеринар Ксения Веремчук рассказала, какие продукты со стола человека абсолютно не подходят домашним питомцам и даже могут быть для них смертельно опасными, пишет «Комсомолка».

По словам врача, кошка является облигатным хищником, в рационе которого не может быть такого разнообразия, как у человека.

- Очень плохо относится к жирным продуктам, которые в повседневной жизни мы используем как лакомство: сыру, колбасе, сметане. Крайне желательно эти продукты исключать из кошачьего рациона, - пояснила Ксения Веремчук.

Она также предупредила, что некоторые деликатесы и лакомства, которые любят люди, не подходят для котов, могут навредить их здоровью и даже вызвать смертельный исход.

- Шоколад, виноград, изюм, продукты, которые содержат лук, чеснок, сладости, - перечислила ветеринар.

Собакам врач не рекомендовала давать острые кости, поскольку они могут травмировать животное. Также нельзя кормить питомцев со стола и давать жирные продукты.

- Это может приводить к серьезным патологиям вплоть до панкреатита. Тот же виноград, тот же изюм. Казалось бы, лакомство многие собаки любят, но при определенных обстоятельствах может приводить к отравлениям и серьезным последствиям, - обратила внимание Ксения Веремчук.

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