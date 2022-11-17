В Беларуси с 2023 года введут новый налог 12 17.11.2022, 17:19

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Он предусмотрен для физлиц.

С 2023 года в Беларуси введут новый налог — сбор на профессиональный доход. Он предусмотрен для физлиц. Сегодня МНС презентовало специальное приложение «Налог на профессиональный доход», через которое нужно будет подавать данные по новому налогу. В ведомстве также рассказали про нюансы по сбору, который появится со следующего года, пишет zerkalo.io.

Новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Какой размер налога

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог начнет действовать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

В МНС уточняют, что новый налог — это альтернатива уплате подоходного налога, страховых взносов в ФСЗН, а также сбору для ремесленников.

«Налог на профессиональный доход предполагает уплату физическими лицами налога в процентах от выручки, включающего обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН», — уточняют в МНС.

Первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не будут облагаться налогом. «При исчислении налога размер налоговой базы (сумма полученного физическим лицом профессионального дохода) уменьшается на 2 000 рублей, — поясняют в МНС. — Остаток неиспользованного вычета можно применять и в последующие календарные годы при условии, что физическое лицо не прекращало применение налога на профессиональный доход».

Работать по новому налогу надо будет через специальное приложение

Самозанятый будет подавать данные через специальное приложение «Налог на профессиональный доход».

«Приложение обеспечивает дистанционный способ взаимодействия физического лица и налогового органа с предоставлением ряда налоговых услуг: постановка на учет, создание записей о совершенных расчетах, передача налоговому органу сведений о сумме расчетов, уведомление налоговым органом плательщика о сумме налога на профессиональный доход, подлежащей уплате по итогам календарного месяца», — рассказывают в МНС.

Как узнать сумму налога, как часто уплачивать сбор

Чтобы узнать сумму налога к уплате, нужно будет создавать в приложении «Налог на профессиональный доход» чеки по каждому денежному поступлению от своей деятельности.

«Налоговый орган ежемесячно исчисляет сумму налога к уплате и не позднее 10 числа, следующего за истекшим календарным месяцем, уведомляет плательщика об исчисленной сумме налога через приложение «Налог на профессиональный доход», — поясняют в МНС.

Оплатить налог надо будет до 22 числа следующего (за отчетным) месяца.

Как отказаться от работы по этому налогу

Чтобы перестать трудиться на этом налоге, нужно оформить заявку в приложении. «Прекращение применения налога на профессиональный доход осуществляется со дня принятия им (плательщиком. — Прим. ред.) решения о прекращении деятельности», — уточняют в МНС.

МНС — про плюсы нового налога

Налоговики к преимуществам нового налога, который введут с 2023 года, относят:

— простоту, потому что достаточно установить и зарегистрироваться в приложении «Налог на профессиональный доход», через которое нужно будет подавать информацию по этому сбору;

— выгодные налоговые ставки (10% и 20%, а для получателей пенсии — фактически 4% и 8%);

— отсутствие необходимости представлять налоговые отчеты и декларации;

— сбор начисляется налоговиками, а предварительная его сумма рассчитывается автоматически в приложении.

«Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход не нужно, — поясняют в МНС. — Применение налогового вычета, ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций».

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