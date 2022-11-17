Боец ВСУ: Верю в полк Калиновского, режим Лукашенко рухнет 1 17.11.2022, 17:34

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В перспективе Беларусь станет союзником Украины.

Украинский блогер и боец ВСУ Кирилл Сазонов в telegram пишет о перспективах белорусско-украинских отношений.

Ой, у Лукашенко проснулись и ругаются. Украина строит реальные укрепления на границе с Беларусью. Тоже, секрет раскрыли. Вообще-то фото еще неделю назад Кирилл Тимошенко (заместитель руководителя Офиса президента Украины — ред.) публиковал. Да, Украина укрепляет границы. Именно на Волыни. Сейчас.

И Киев, и Минск знают, почему. Все правильно – нам нужны реальные укрепления на границе и по направлениям возможных ударов. Это дорого? Да. Но дешевле, чем прорыв и оккупация. Но в перспективе, я думаю… Беларусь будет нашим союзником. Рухнет после военного поражения нынешний режим в России. Следом рухнет режим в Беларуси.

Я не верю в Тихановскую, верю в Полк Калиновского. И это будет наш союзник. Но сейчас – нужна реальная полоса укреплений. С логистикой, с людьми, которые умеют держать оборону. И раздраженные заявления Минска на эту тему выглядят глупо. Вы ничего не планировали? Ну так и переживать не о чем. Мы же свою границу укрепляем, а не к вам заходим?

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