ВСУ контролируют территорию рядом с Крымом
- 17.11.2022, 17:59
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Украинские военные вышли на берег Днепра.
Защитники Украины контролируют территорию возле оккупированного Крыма. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 17 ноября.
Громов подтвердил, что ВСУ вышли на берег Днепра, что позволяет им контролировать территорию, приближенную к Крыму.
«Бойцы-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия [на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым]», — заявил он.