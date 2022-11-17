ВСУ контролируют территорию рядом с Крымом 17.11.2022, 17:59

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Украинские военные вышли на берег Днепра.

Защитники Украины контролируют территорию возле оккупированного Крыма. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 17 ноября.

Громов подтвердил, что ВСУ вышли на берег Днепра, что позволяет им контролировать территорию, приближенную к Крыму.

«Бойцы-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия [на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым]», — заявил он.

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