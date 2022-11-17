В Москве за «оскорбление Лукашенко» задержали белоруса 2 17.11.2022, 18:05

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Ему грозит депортация.

В Москве за «оскорбление Лукашенко» задержали белоруса. Он пытался спрятаться в гостинице, сообщил российский Telegram-канал Baza.

40-летний Станислав Ильин попал в розыск по статье 368 УК РБ — «Оскорбление Лукашенко».

Ильин выехал в Россию. Он приехал в Москву и поселился в гостиницу на Кожевнической улице.

14 ноября в гостиницу пришли полицейские — Ильина задержали. Теперь ему грозит депортация и до четырех лет лишения свободы в Беларуси.

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