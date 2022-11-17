Украинская разведка: Беларусь договаривается с Ираном о производстве артиллерийских снарядов 17.11.2022, 18:12

Для этого делегация лукашенковского режима едет в Тегеран.

Беларусь планирует наладить производство боеприпасов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, для этого белорусский режим планирует провести переговоры с Ираном.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

«Власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152–мм и 122–мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122–мм, 220–мм и 300–мм из импортных составляющих», — сообщает украинская разведка.

По информации ГУР, белорусская делегация планирует 20–23 ноября посетить Иран, где проведет переговоры по налаживанию полного цикла производства артиллерийских снарядов.

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