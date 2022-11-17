Число эмигрирующих в Израиль россиян подскочило на 400% 6 17.11.2022, 18:48

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Уровень распада СССР.

Война в Украине, массовая мобилизация и «закручивание гаек» внутри России спровоцировали волну эмиграции из РФ, которой статистика не видела несколько десятилетий.

Число россиян, уезжающих в Израиль по программе репатриации еврейского населения, в 2022 году подскочил более чем на 400%, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные неправительственной организации Ofek Israeli.

В соответствии с израильским законодательством об алие (репартиации) доказать еврейские корни и получить паспорт с начала года смогли 32 494 выходца из России.

Всплеск спроса возник в марте: в первый месяц войны паспорт Израиля получили 3,34 тысячи граждан РФ против 736 в январе и 743 в феврале.

За январь–июнь в Израиль уехали вдвое больше россиян, чем за весь прошлый год — 16,6 тысячи человек. За период с июля по середину ноября число эмигрирующих оказалось сопоставимым — около 16 тысяч.

«Это уровень времен распада СССР», — отмечал в августе демограф Алексей Ракша. Число россиян, обратившихся к процедуре репатриации, оказалось на 120% больше, чем украинцев, которые бегут от войны (14,5 тысячи, по данным Ofek Israeli).

Всего же в Израиль с начала года по процедуре репатриации прибыли 61 тысяча человек — втрое больше, чем за тот же период годом ранее. Помимо выходцев из РФ и Украины, израильский паспорт получили 3,3 тысячи человек из Северной Америки, почти 2 тысячи — из Франции и 1,5 тысячи из Эфиопии.

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