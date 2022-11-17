В Гродно ликвидируют поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад»2
- 17.11.2022, 18:59
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Организация зарегистрирована в Сморгони и действует с 2015 года.
Гродненский областной суд ликвидирует поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад», пишет hrodna.life.
Заявление на ликвидацию общественного объединения подало главное управление юстиции Гродненского облисполкома. Суд назначен на 25 ноября.
Организация зарегистрирована в Сморгони и действует с 2015 года.
Объединение помогало государственным органам в поиске пропавших или потерявшихся людей. Волонтеры отряда распространяли информацию в интернете, расклеивали ориентировки, выезжали на городские и лесные поиски. Например, волонтеры участвовали в поисках пропавшего мальчика Максима Мархалюка в Беловежской пуще.
Всего в Беларуси около 150 волонтеров, которые постоянно выезжают на поиски.
Как узнало «Еврорадио», гродненский отряд не имеет отношения к общебелорусскому поисково-спасательному отряду «Ангел». Организаторы гродненского отряда уже какое-то время не занимаются поисково-спасательной деятельностью.
Общественные организации в Беларуси закрывают с июля 2021 года. За это время власти закрыли несколько сотен НПО самых разных направлений — от филателистических до правозащитных.