В Гродно ликвидируют поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад» 2 17.11.2022, 18:59

3,382

Организация зарегистрирована в Сморгони и действует с 2015 года.

Гродненский областной суд ликвидирует поисково-спасательный отряд «Ангел Северо-Запад», пишет hrodna.life.

Заявление на ликвидацию общественного объединения подало главное управление юстиции Гродненского облисполкома. Суд назначен на 25 ноября.

Организация зарегистрирована в Сморгони и действует с 2015 года.

Объединение помогало государственным органам в поиске пропавших или потерявшихся людей. Волонтеры отряда распространяли информацию в интернете, расклеивали ориентировки, выезжали на городские и лесные поиски. Например, волонтеры участвовали в поисках пропавшего мальчика Максима Мархалюка в Беловежской пуще.

Всего в Беларуси около 150 волонтеров, которые постоянно выезжают на поиски.

Как узнало «Еврорадио», гродненский отряд не имеет отношения к общебелорусскому поисково-спасательному отряду «Ангел». Организаторы гродненского отряда уже какое-то время не занимаются поисково-спасательной деятельностью.

Общественные организации в Беларуси закрывают с июля 2021 года. За это время власти закрыли несколько сотен НПО самых разных направлений — от филателистических до правозащитных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».