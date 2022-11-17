Командующий боевой группой НАТО пообещал разгромить РФ в случае атаки на страны Балтии 3 17.11.2022, 19:15

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Джесси ван Эйк

Военным альянса известна степень боеготовности российских вооруженных сил и даже их распорядок дня.

Российские войска будут разбиты, если начнут атаку против стран Балтии. Об этом заявил командующий боевой группой НАТО в Латвии подполковник Джесси ван Эйк агентству The Canadian Press.

В лагере Адажи в Латвии более 1 200 солдат из 10 стран блока тренируются в как единая боевая группа. Подполковник Ван Эйк убежден, что его войска лучше подготовлены и более опытны, чем потенциальный противник. Изначально он говорил о российской армии как об одной из самых внушительных и хорошо оснащенных в мире, однако на фоне военных неудач России в Украине его мнение изменилось.

«Первоначально было впечатление, что русские будут быстрее, но они не справились с заявленными задачами. Так что темпы этой операции, если она состоится, будут зависеть от того, какие силы русские на самом деле бросят на нас», — считает ван Эйк. Он отметил, что НАТО располагает точной информацией о российских войсках по ту сторону латвийской границы, находящейся всего в 200 километрах от лагеря Адажи. Военным альянса известна степень боеготовности российских вооруженных сил и даже их распорядок дня.

Война в Украине, считает подполковник, снизила уровень угрозы для Латвии. «Количество ресурсов, которые русские сейчас вложили в Украину и теряют там, быстро уменьшает их способность что-то сделать на этом театре», — сказал он. Латвийская армия пришла к тому же выводу, учитывая ослабление российских военных баз в близлежащих регионах, например, в Псковской области.

Однако было бы опрометчивым совсем не брать во внимание военных по ту сторону границы, считает ван Эйк. По его словам, любые будущие действия армии России зависят от президента Владимира Путина, и угроза балтийским странам остается реальной.

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