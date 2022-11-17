Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от Беларуси 1 17.11.2022, 19:31

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Владимир Зеленский

Закон касается и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий Российской Федерации и Республики Беларусь как стран, совершающих или способствующих вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Закон №2736 устанавливает:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами России и/или Беларуси;

расширение перечня высокорисковых клиентов - субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о «пороговых» операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Кроме того, нормы этого закона содержат рекомендации Еврокомиссии по обеспечению соответствия украинского действующего законодательства отдельным стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843, регулирующей вопросы предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма. В частности, в законе предусматривается:

усовершенствование регулирования и надзора за специально выявленными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение применения финсанкций к СПФМ);

отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, оказывающих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручены Минфину.

«Реализация норм Закона №2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, нормы закона №2736:

освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины и не имеют возможности выполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;

сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после ухода с должности.

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