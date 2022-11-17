В Гомеле жители многоэтажки вынуждены мерзнуть в своих собственных квартирах 1 17.11.2022, 19:36

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После жалобы в ЖКХ пропало еще и электричество.

В Гомеле жильцы дома № 106 по улице Чкалова мерзнут в своих квартирах. При этом тариф за отопление они оплачивают в полном объеме, пишет «ЧП Гомель».

По словам жильцов многоэтажки, где-то батареи еле теплые, а где-то вообще ледяные. Люди винят во всем капремонт, который должен был закончится 10 августа, но все еще продолжается — рабочих отправили на другой объект.

Жительница дома Юлия рассказала, что температура воздуха в ее квартире едва достигает 16 градусов. Приходится включать электрообогреватели. В службу 115 обращались, но все закончилось «продувом» труб. После этого звонили на прямую линию ЖКХ.

По состоянию на 17 ноября отопление так и не включили. Более того, в доме пропало еще и электричество — теперь даже электрообогреватели не включишь.

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