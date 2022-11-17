Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 17.11.2022, 19:43

ВСУ уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированных территорий на левом берегу Херсонской области. Тем временем, украинские военные уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что сегодня россияне нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Днепре и Одессе, Балаклее в Харьковской области, Вольнянской Запорожской области, Никополе Днепропетровской области и Очакове в Николаевской области.

По уточненной информации, 17 ноября Силы обороны сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять иранских беспилотников на разных направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелка и Фиголовка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской области и Колодце и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Клещиевка, Опытное, Раздолевка, Соледар и Яковлевка в Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;

на Криворожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области.

В Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы врага, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

Кроме этого сообщается, что РФ готовит законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина РФ.

Тем временем россияне продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно оккупированных территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября захватчики принудительно вывозили население из Новокиевки. Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, поскольку все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении Крыма.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 17 ноября поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта россиян.

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