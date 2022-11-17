Назвали самую продаваемую в Беларуси марку машины 16 17.11.2022, 20:20

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Заявление председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации может удивить.

Легковые автомобили «Джили» вышли в лидеры продаж в Беларуси, рассказал БелТА председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

Понятно, что в 2022 году белорусскому рынку автомобилей пришлось значительно перестроиться из-за давления на страну со стороны запада. Однако отечественный производитель «БелДжи», по мнению Сергея Вариводы, держит удар.

- Несмотря на те вызовы, с которыми столкнулся автомобильный рынок, с июня марка Geely - абсолютный лидер продаж в сегменте новых легковых автомобилей и наращивает свое преимущество, - заметил он.

Председатель БАА также отметил, что с приходом на рынок «БелДжи» начала меняться ментальность белорусских автолюбителей.

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