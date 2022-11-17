Боррель: До вывода российских войск из Украины мир невозможен

Боррель: До вывода российских войск из Украины мир невозможен6
- 17.11.2022, 20:32
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Агрессор должен уйти.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны.
Об этом он сказал в интервью Reuters.
Боррель отметил, что возможность заключения мира зависит именно от России, поскольку «именно агрессор должен уйти, если он хочет добиться мира».
«Я опасаюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным», – сказал Верховный представитель ЕС.