Экс-доценту МГЛУ Наталье Дулиной грозит до шести лет лишения свободы 2 17.11.2022, 20:37

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Наталья Дулина

Политзаключенная стала подозреваемой по уголовной статье.

Экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина стала подозреваемой по уголовной статье о «содействии экстремистской деятельности», ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал.

Как следует из сообщения, поводом для уголовного преследования стало интервью ресурсу, который признан белорусскими властями «экстремистским формированием». Уголовное дело возбуждено по ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Напомним, экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину задержали 3 октября. Против нее возбуждено уголовное дело по статье за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (342 УК). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии силовиков, Дугина «выходила на „воскресные марши“, вместе с другими гражданами перекрывала проезжую часть, препятствуя нормальной работе общественного транспорта и другой городской инфраструктуры».

Правозащитники признали Дулину политзаключенной.

Наталья Дулина — бывший доцент кафедры итальянского языка МГЛУ, которая поддержала забастовку и протестующих студентов. В 2020 году она отсидела 14 суток административного ареста по статье за участие в несанкционированном мероприятии и была уволена из университета. В общей сложности ее задерживали с 2020 года шесть раз.

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