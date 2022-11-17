На Херсонщине оккупанты расстреляли своих же

На Херсонщине оккупанты расстреляли своих же1
- 17.11.2022, 20:48
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Видео.
Во время уничтожения оккупантами частных судов перед бегством из Херсона по ним открыли огонь свои же.
Об этом сообщил украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко, опубликовав видео с камеры российского солдата.
На видео заметно, как россияне кинули гранату в пришвартованный на пирсе катер и выстрелили по нему пару раз, но внезапно по ним открыли ответный огонь.
«Свои, свои!», - кричали оккупанты, спрятавшись за бортами плавсредства. Также на видео слышно, как один из оккупантов кричит, что ранен.
Осторожно, ненормативная лексика!