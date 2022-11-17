На Херсонщине оккупанты расстреляли своих же 1 17.11.2022, 20:48

7,820

Видео.

Во время уничтожения оккупантами частных судов перед бегством из Херсона по ним открыли огонь свои же.

Об этом сообщил украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко, опубликовав видео с камеры российского солдата.

На видео заметно, как россияне кинули гранату в пришвартованный на пирсе катер и выстрелили по нему пару раз, но внезапно по ним открыли ответный огонь.

«Свои, свои!», - кричали оккупанты, спрятавшись за бортами плавсредства. Также на видео слышно, как один из оккупантов кричит, что ранен.

Осторожно, ненормативная лексика!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».