Железнодорожники сообщают об увольнении одного из руководителей БелЖД 17.11.2022, 21:05

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Вероятно, он отвечал за планирование военных перевозок.

Первый заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги (службы «М») Александр Евсюк был снят с должности и «добровольно-принудительно» уволен, сообщил 17 ноября телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

По информации железнодорожников, Евсюка уволили еще на прошлой неделе.

— Обстоятельства увольнения скрываются, однако известно, что один из очередных походов на доклад к начальнику дороги Морозову В. М. закончился отстранением его от исполнения обязанностей первого заместителя начальника службы и передачей этих полномочий другому заместителю, — сообщают авторы канала.

По данным «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», это не последнее увольнение в службе грузовой работы и внешнеэкономической деятельности: подобные «чистки» планируются и в других службах Управления БелЖД.

Напомним, в последние недели Беларусь отправляет расконсервированную военную технику, в том числе танки, со складов своей армии в Россию. Как утверждают железнодорожники, за семь месяцев из нашей страны в РФ вывезли 65 тысяч тонн боеприпасов.

По сведениям «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», за последние несколько недель из Беларуси в Россию по железной дороге уехали минимум 94 танка Т-72А и от 36 до 44 грузовиков «Урал».

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