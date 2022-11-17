Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных домов в Киевской области 17.11.2022, 21:08

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Видео.

Британский уличный художник Бэнкси 17 ноября на своей странице в Instagram разместил видео, в котором запечатлен процесс создания уличных муралов на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в городах Киевской области.

Речь идет о муралах, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также на блок-посту в центре Киева.

В ролике звучит украинская песня «Червона рута» в исполнении уличных бандуристок.

На них изображены в том числе женщина халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.

Ранее Бэнкси на своей странице в Instagram публично подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.

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