Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных домов в Киевской области
- 17.11.2022, 21:08
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Видео.
Британский уличный художник Бэнкси 17 ноября на своей странице в Instagram разместил видео, в котором запечатлен процесс создания уличных муралов на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в городах Киевской области.
Речь идет о муралах, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также на блок-посту в центре Киева.
В ролике звучит украинская песня «Червона рута» в исполнении уличных бандуристок.
На них изображены в том числе женщина халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.
Свои картины Бэнкси создал спустя более года после появления его последней работы.
Ранее Бэнкси на своей странице в Instagram публично подтвердил авторство картины в Бородянке, на которой изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках, опираясь на обломки стены.