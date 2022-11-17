США сообщили о невозможности связаться с главой генштаба РФ Герасимовым 4 17.11.2022, 21:20

2,596

Валерий Герасимов

Растет риск недопонимания, из-за которого война в Украине может перерасти в глобальный конфликт.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, рассказал о безуспешных попытках связаться с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым после ракетного удара России по Украине 15 ноября. По его словам, из-за отсутствия связи растет риск недопонимания, из-за которого война в Украине может перерасти в глобальный конфликт.

После того, как ракета попала на территорию Польши, сообщалось, что ее запустили из России, что вызвало опасения прямого военного конфликта между НАТО и Россией. Польша является членом НАТО, и в соответствии со статьей 5 учредительного договора весь блок обязан встать на защиту своих членов в случае нападения.

Однако теперь западные чиновники полагают, что в Польше упала ракета украинской системы ПВО, которая отражала российские удары по территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский отвергает эти выводы.

Официальные контакты Белого дома и Кремля ограничены, однако Милли и Герасимов беседовали несколько раз с начала войны. Согласно октябрьскому отчету Объединенного комитета начальников штабов, они обсудили «несколько вызывающих озабоченность вопросов, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми».

Возможность связаться на уровне командования «жизненно важна, если мы хотим избежать риска конфликта, вызванного неправильным истолкованием, недопониманием или ошибкой», — заявил Associated Press Джон Тирни, исполнительный директор Центра контроля над вооружениями и нераспространения оружия в Вашингтоне. Представители министерства обороны США сообщили AP, что Герасимов нередко бывает недоступен для звонка.

Милли во время пресс-конференции добавил, что разговаривал после взрыва ракеты со своими коллегами в Украине и Польше и что расследование по установлению источника удара продолжается.

Описывая ситуацию в Украине в целом, Милли назвал маловероятным достижение быстрой победы какой-либо из сторон. С одной стороны, шансы России захватить всю страну «близка к нулю». С другой — «задача военного выдворения русских из Украины физически — очень сложная задача. И это не произойдет в ближайшие пару недель, если только российская армия полностью не развалится, что маловероятно», добавил генерал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».