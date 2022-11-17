Сборная Польши по футболу летела на чемпионат мира в Катар в сопровождении двух истребителей F-16 17.11.2022, 21:24

Видеофакт.

Сборная Польши по футболу вылетела 17 ноября на чемпионат мира в Катар. До южной границы страны гражданский самолет сопровождали истребители.

Правительственный борт с футболистами вылетел из Варшавы в Доху в 16.30 по минскому времени. Министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter опубликовал фотографию самолета и истребителей.

«Наши футболисты летят на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!», — подписал снимок Блащак.

Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе С с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

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