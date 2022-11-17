закрыть
17 ноября 2022, четверг, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сборная Польши по футболу летела на чемпионат мира в Катар в сопровождении двух истребителей F-16

  • 17.11.2022, 21:24
Сборная Польши по футболу летела на чемпионат мира в Катар в сопровождении двух истребителей F-16

Видеофакт.

Сборная Польши по футболу вылетела 17 ноября на чемпионат мира в Катар. До южной границы страны гражданский самолет сопровождали истребители.

Правительственный борт с футболистами вылетел из Варшавы в Доху в 16.30 по минскому времени. Министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter опубликовал фотографию самолета и истребителей.

«Наши футболисты летят на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!», — подписал снимок Блащак.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе С с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников