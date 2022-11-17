В США китайского шпиона приговорили к 20 годам 2 17.11.2022, 21:51

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Он похищал технологии космических компаний.

Федеральный суд США приговорил гражданина Китая к 20 годам тюремного заключения за заговор с целью кражи коммерческой тайны у нескольких авиационных и аэрокосмических компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Сюй Яньцзюнь был осужден федеральным судом присяжных по обвинению в сговоре и попытке совершить экономический шпионаж и кражу коммерческой тайны. Прокуратура потребовала 25-летнего тюремного заключения в качестве сдерживающего фактора против подобных действий.

«Сегодняшний приговор демонстрирует серьезность этих преступлений и решимость Министерства юстиции расследовать действия китайского правительства, или любой другой иностранной державы, направленные на создание угрозы нашей экономической и национальной безопасности», — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

42-летний Сюй, обвиняемый в том, что он является кадровым офицером разведки Министерства государственной безопасности Китая, был задержан в Бельгии в 2018 году.

Утверждалось, что в период с 2013 по 2018 год он использовал псевдонимы и подставные компании для похищения данных американских авиационных и аэрокосмических компаний.

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