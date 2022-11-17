Нэнси Пелоси уходит с поста спикера Палаты представителей 4 17.11.2022, 22:05

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Нэнси Пелоси

Политик заявила, что не будет баллотироваться на должность лидера Демократической партии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что уходит с поста. Об этом сообщает CNN.

В течение двух десятилетий она возглавляла Демократическую партию в Конгрессе.

82-летняя Пелоси, первая и единственная женщина, занимавшая пост спикера, заявила, что будет продолжать работать в Палате представителей, давая следующему поколению возможность возглавить партию демократов, которые в следующем году будут в меньшинстве, несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты промежуточных выборов.

«Я не буду добиваться переизбрания на должность лидера Демократической партии в следующем Конгрессе. Для меня настало время, когда новое поколение возглавит фракцию Демократической партии, которую я так глубоко уважаю, и я благодарна, что так многие готовы и желают взять на себя эту ответственность», — сказала Пелоси в зале Палаты представителей.

Коллеги в зале провожали Пелоси после прощальной речи аплодисментами, стоя.

В заявлении после оглашения спикера об отставке президент США Джо Байден подчеркнул, что «история отметит то, что она была наиболее значимым спикером Палаты представителей в нашей истории».

«Возможно, она уходит в отставку со своей руководящей должности в Демократической группе Палаты представителей, но она никогда не откажется от защиты нашей священной демократии», — добавил он, сказав, что «нация очень благодарна за ее службу, ее патриотизм и, прежде всего, ее абсолютное достоинство».

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