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Госсекретарь США Блинкен: Наше обязательство поддерживать Украину несокрушимо

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  • 17.11.2022, 23:20
Госсекретарь США Блинкен: Наше обязательство поддерживать Украину несокрушимо

Новая стратегия России, как и старая, терпит крах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Путин просчитался, поскольку дух украинского народа — несокрушим, как и обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе за собственную независимость и принципы демократии.

Об этом он заявил в четверг, во время пресс-конференции в Бангкоке, передает «Укринформ».

«Не сумев захватить Украину силой, президент Путин, похоже, считает, что погружение украинцев во тьму, отключение им воды, замораживание до смерти сломит их волю», - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Путин просчитался. И для всех, кто сомневается в решимости украинцев, глава Госдепа посоветовал посмотреть на освобожденных людей в Херсоне, которые радостные вышли на улицы, обнимали украинских солдат и срывали пропагандистские плакаты РФ после месяцев российских репрессий.

«Новая стратегия России, как и старая, терпит крах. Украинский дух несокрушим – как и наше обязательство поддерживать Украину», - подчеркнул государственный секретарь США.

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