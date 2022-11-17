В Чехии выставили на аукцион скульптуру с Лукашенко на коленях у Путина
- 17.11.2022, 23:24
Полученные в результате продажи деньги пойдут на дрон для ВСУ.
Скульптуру с узурпатором Александром Лукашенко на коленях у правителя РФ Владимира Путина выставили на аукцион в Чехии, передает DW.
Полученные в результате продажи деньги пойдут на дрон для украинской армии.
Инсталляцию под названием «Голые убийцы» до этого уже не раз выставляли в Праге активисты из группы «Капутин».
Стартовая цена лота — 10 тысяч евро.