В Чехии выставили на аукцион скульптуру с Лукашенко на коленях у Путина 17.11.2022, 23:24

Полученные в результате продажи деньги пойдут на дрон для ВСУ.

Скульптуру с узурпатором Александром Лукашенко на коленях у правителя РФ Владимира Путина выставили на аукцион в Чехии, передает DW.

Полученные в результате продажи деньги пойдут на дрон для украинской армии.

Инсталляцию под названием «Голые убийцы» до этого уже не раз выставляли в Праге активисты из группы «Капутин».

Стартовая цена лота — 10 тысяч евро.

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