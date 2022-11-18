Редактор газеты «Царква» Игорь Барановский вышел на свободу 18.11.2022, 1:29

Игорь Барановский

Он отбыл 15 суток ареста.

Брестскому религиозному активисту, редактору греко-католической газеты «Царква» Игорю Барановскому после задержания присудили 15 суток ареста. Сегодня он, отбыв их, вышел на свободу, передает «Белсат».

Брестский краевед и редактор газеты «Царква» Игорь Барановский был задержан 2 ноября вместе с отцом Игорем Кондратьевым в греко-католической церкви на улице Дворникова.

На следующий день Барановский получил 15 суток ареста, а священник Игорь Кондратьев — 12, он вышел из ИВС в понедельник.

Газета «Царква» — это белорусская религиозная культурно-просветительская газета, освещающая жизнь греко-католических общин в Беларуси и в других странах мира.

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