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В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании РФ спонсором терроризма

  • 18.11.2022, 2:41
В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании РФ спонсором терроризма

Об этом сообщил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил в Twitter депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, после четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту резолюции.

Основным пунктом резолюции, по его словам, будет то, что «Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма».

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