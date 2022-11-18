Поселок в Финляндии будет платить жителям, которые поощрят других в него переехать 18.11.2022, 4:02

Так поселок хочет решить проблему уменьшения населения.

Поселок Хумппила, что на юге Финляндии, решил ввести вознаграждение каждому жителю, который может привлечь других переехать в населенный пункт.

Об этом поселок объявил на своем сайте, сообщает «Европейская правда».

Идея вознаграждения заключается в том, чтобы поощрить жителей Хумппила рекламировать поселок потенциальным переехавшим. Так поселок хочет решить проблему уменьшения населения (сейчас в Хумппила проживает менее 2000 человек).

«Эта модель способствует развитию положительного имиджа населенного пункта и привлечению к нему новых жителей. Она предусматривает, что жители поселка выступают в роли представителей Хумппила и хотят получить за это вознаграждение», - объясняет власть.

За каждого нового жителя Хумппила поселковый совет будет выплачивать по 500 евро без учета налогов. Для этого нужно, чтобы прибывшие приобрели в поселке жилье или земельный участок, где его будут строить.

В то же время те жители Хумппила, которые сами выедут из поселка, претендовать на вознаграждение не смогут. В бюджете на 2023 год муниципалитет выделил 7000 евро на выплату гонораров.

Как пояснила Yle автор инициативы, исполняющая обязанности главы Хумппила Сюзанна Гокканен, «местные жители лучше всех умеют рекламировать родной муниципалитет». «Нигде (в Финляндии) такого нет. Зато наш эксперимент уже кое-кого заинтересовал», - утверждает она.

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