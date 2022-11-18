Новая Чернобаевка: склад с боеприпасами оккупантов в Чаплинке горел и детонировал три часа
- 18.11.2022, 8:04
Снаряды разлетались во все стороны на большое расстояние.
Вечером в четверг, 17 ноября, во временно оккупированном поселке Чаплинка в Херсонской области (левый берег Днепра) прогремели взрывы. Украинские Вооруженные силы, вероятно, ударили по складу с боеприпасами оккупационной армии России.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Николаевский Ванек». Там опубликовали видео мощной «бавовны» у захватчиков.
На кадрах виден большой пожар, яркие вспышки в небе, а также слышны звуки детонации вражеских боеприпасов. Как уточнил автор сообщения, они взрывались около трех часов.
«Детонировало около 3 часов, снаряды разлетались во все стороны, поэтому могут быть проблемы со светом, водой и связью», – говорится в сообщении.
В ночь на 17 ноября канал писал, что ВСУ также ударили по врагу в Чаплинке. Взрывы прогремели во временно захваченном городе около 01:26. По предварительной информации, украинские военные «отминусовали» у российский армии еще один склад с боеприпасами.