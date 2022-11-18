Замгауляйтера Херсонской области нашлась и снова пропала 18.11.2022, 8:11

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Информация об аресте жены террориста Губарева подтвердилась.

Самопровозглашенный «народный губернатор» Донецкой области, так и не получивший реальную власть, Павел Губарев написал в своем ТГ-канале о том, что его исчезнувшая жена Екатерина якобы нашлась, передает dialog.ua.

По словам донецкого сепаратиста, его супруга позвонила ему 16 ноября вечером и сказала, что 17 ноября будет на «свободе». Таким образом, информация о ее аресте подтвердилась.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», - написал Павел Губарев в четверг, 17 ноября, в 13:13.

Однако на момент написания этого материала новых сообщений на канале у Губарева не появилось. Судя по всему, с выходом на свободу у Екатерины Губаревой снова появились проблемы.

С высокой вероятностью сегодня она точно уже из-под ареста не выйдет. Напомним, 16 ноября Губарев начал бить тревогу по поводу исчезновения своей супруги Екатерины.

Последняя активно участвовала в оккупации Херсонщины в 2022 году, была заместителем «губернатора» области Владимира Сальдо. Однако уйдя «на работу», домой она не вернулась.

Вскоре государственные СМИ РФ начали писать об аресте Губаревой «по делу об экономическом преступлении».

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