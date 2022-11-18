В Польше назвали сроки расследования падения ракеты в Пшеводуве

В Польше назвали сроки расследования падения ракеты в Пшеводуве2
- 18.11.2022, 8:18
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Заявление официального представителя МИД.
Власти Польши ожидают получить результаты расследования падения ракеты в ближайшие несколько дней.
Об этом в комментарии для телеканала CNN заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина.
Польский чиновник рассказал телеканалу, что Варшава быстро приступит к расследованию падения ракеты.
Ясина сказала, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к месту, подчеркнув, что сначала должны быть «некоторые юридические меры, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».
Напомним, 15 ноября в Пшеводуве (Люблинское воеводство) упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак крылатыми ракетами.
США, в свою очередь, возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.