В Белгородской области РФ после обстрела Харькова внезапно начался блэкаут 2 18.11.2022, 8:25

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Российские ракеты «отрицательно взлетели»?

Вчера вечером жители российского Белгорода и района услышали не менее пяти взрывов, после этого в Харькове была объявлена воздушная тревога, сообщает dialog.ua

Местные жители российских населенных пунктов в соцсетях предположили, что громкие звуки были вылетами ракет.

Затем стали появляться первые сообщения о том, что у россиян пропал свет, а за ним и вода.

Радовавшиеся блэкауту в Украине стали возмущаться аналогичным проблемам в РФ.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле одной из подстанций в Белгородском районе.

По его данным, снарядами были повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. Виновниками традиционно названы ВСУ.

Еще через час в «Белводоканале» уточнили, что из-за отсутствия электроснабжения без воды остались пять поселков и один микрорайон. Электричество планируют восстановить лишь 18 ноября. Однако сроки работ могут изменить.

Примечательно, что в одном из белгородских поселков нашли осколки снарядов. Местные жители с иронией пишут, что, вероятно, инцидент спишут на «работу ПВО».

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