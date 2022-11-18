В Белгородской области РФ после обстрела Харькова внезапно начался блэкаут

В Белгородской области РФ после обстрела Харькова внезапно начался блэкаут2
- 18.11.2022, 8:25
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Российские ракеты «отрицательно взлетели»?
Вчера вечером жители российского Белгорода и района услышали не менее пяти взрывов, после этого в Харькове была объявлена воздушная тревога, сообщает dialog.ua
Местные жители российских населенных пунктов в соцсетях предположили, что громкие звуки были вылетами ракет.
Затем стали появляться первые сообщения о том, что у россиян пропал свет, а за ним и вода.
Радовавшиеся блэкауту в Украине стали возмущаться аналогичным проблемам в РФ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле одной из подстанций в Белгородском районе.
По его данным, снарядами были повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. Виновниками традиционно названы ВСУ.
Еще через час в «Белводоканале» уточнили, что из-за отсутствия электроснабжения без воды остались пять поселков и один микрорайон. Электричество планируют восстановить лишь 18 ноября. Однако сроки работ могут изменить.
Примечательно, что в одном из белгородских поселков нашли осколки снарядов. Местные жители с иронией пишут, что, вероятно, инцидент спишут на «работу ПВО».