Стало известно, на сколько поднимут в Беларуси налог на первую квартиру 18.11.2022, 8:35

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Появился проект изменений в Налоговый кодекс.

В 2023 году в Беларуси планируют повысить налог на первую квартиру. Как анонсировали в МНС, рост составит около 10%. Однако в проекте изменений в Налоговый кодекс, который находится в распоряжении редакции «Зеркало», предусмотрено более высокое повышение. К примеру, для квартир в Минске — на 11,1%. «Зеркало» посчитало, как могут измениться суммы налога для квартиры в 60 квадратных метров в разных городах.

Напомним, сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс в 2022 году. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

На 2023 год запланировано повышение налога на первую квартиру на уровне 11,1%. Так, стоимость одного квадратного метра одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме для Минска, как планируется, вырастет до 900 рублей (сейчас — 810 рублей, рост на 11,1%), для областных городов и Минского района — до 750 рублей (сейчас — 680 рублей, рост на 10,3%), для Баранович, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осипович, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевич, Сморгони, Солигорска, Фаниполя — до 660 рублей (сейчас — 600 рублей, рост на 10%).

Уточним, что изменения в Налоговый кодекс на 2023 год пока не утверждены.

Сколько в 2023 году составит налог на квартиру одного метража в разных городах

Чтобы рассчитать налог на первую квартиру в Минске за 2022 год, брали расчетную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме, она составляет 810 рублей. Ставка налога в 0,1% от стоимости одного «квадрата» получается на уровне 0,81 рубля. Умножаем на 60 квадратных метров, налог выходит 48,6 рубля. И чем больше метраж жилья, тем больше будет сбор. К примеру, за квартиру в 100 «квадратов» выходит 81 рубль.

В 2023 году при расчетной стоимости одного «квадрата» в 900 рублей налог за эту же минскую квартиру выйдет в 54 рубля. То есть рост составит 5,4 рубля.

Для областных городов и Минского района ставка составит, как планируется, 0,75 рубля, а налог для квартиры на 60 квадратных метров — 45 рублей (в этом году — 40,8 рубля). Возможная прибавка — 4,2 рубля.

Для многих крупных городов ставка, как планируется, составит 0,66 рубля, — а налог — 39,6 рубля (сейчас — 36 рублей). В их число попали Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь. Потенциальное повышение — на 3,6 рубля.

В других населенных пунктах ставка составит 0,5 рубля, а сам сбор за квартиру в 60 «квадратов» — 30 рублей (сейчас — 27 рублей). Рост — на 3 рубля.

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