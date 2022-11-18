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Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

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  • 18.11.2022, 8:38
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Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Ракета приземлилась в море на западе от острова Хоккайдо.

КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.

Как сообщает NHK, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ракета приземлилась в экономической зоне Японии - в море на западе от острова Хоккайдо.

По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достичь континентальной части США.

Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей.

«Я еще раз решительно заявляю, что это абсолютно неприемлемо», - заявил Кисида.

Ранее, 17 ноября, Северная Корея в очередной раз выпустила ракету в сторону соседей.

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