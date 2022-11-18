Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии1
- 18.11.2022, 8:38
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Ракета приземлилась в море на западе от острова Хоккайдо.
КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.
Как сообщает NHK, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Ракета приземлилась в экономической зоне Японии - в море на западе от острова Хоккайдо.
По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достичь континентальной части США.
Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей.
«Я еще раз решительно заявляю, что это абсолютно неприемлемо», - заявил Кисида.
Ранее, 17 ноября, Северная Корея в очередной раз выпустила ракету в сторону соседей.