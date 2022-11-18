Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип

18.11.2022, 8:47

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Ирина Халип

Жизнь впереди интересная и насыщенная.

Недавно, когда государство решило не предоставлять отсрочку от армейской службы белорусам, обучающимся в университетах за границей, я искренне переживала за белорусских девушек. Ну как же так, думала я, теперь они не смогут познакомиться со своими ровесниками – возможно, предназначенными им судьбой женихами. Ведь уехавшие учиться в Европу мальчики уже не смогут приезжать на каникулы домой, чтобы в армию не забрали прямо на границе, и это значит, что девочкам будет просто негде с ними познакомиться.

Теперь я спокойна: женское альтер эго Лукашенко по имени Кочанова придумало обязательное распределение даже для обучающихся в вузах на платной основе. Это прекрасно. Государство позаботилось о том, чтобы молодые белорусы не оставались в одиночестве: теперь девочки рванут за границу и там познакомятся с мальчиками-соотечественниками. Все пары будут соединены, никто не пострадает, любовь победит все. И пока они будут учиться за границей, девочки будут ездить на каникулы домой, привозить подарки и своим близким, и близким своего бойфренда. Будут встречаться с подругами, наслаждаться мамиными пирожками, гулять в любимых парках – и сохранят ощущение того, что они дома, а не в эмиграции. Просто учеба за границей, ничего больше. А потом домой – с европейским дипломом, но без распределения. На госслужбу не возьмут, зато в частный сектор – с легкостью. Жизнь впереди интересная и насыщенная.

Но по окончании университета окажется, что мальчик не может вернуться домой до 27 лет – до окончания призывного возраста. И даже свадьбу сыграть на родине не получится. Ничего страшного, на свадьбу родители и друзья попытаются вырваться, если смогут. А если не смогут – ничего, можно отпраздновать и потом, ведь это все предрассудки, главное – любовь. Ну что ж, пока имеет смысл поработать в Европе, заработать денег на ту же будущую свадьбу или даже квартиру в Беларуси, заодно получить в резюме пару убедительных строчек, благодаря которым все самые преуспевающие компании будут готовы принять повзрослевшую пару на отличных условиях.

А когда мальчику исполнится 27 лет, внезапно выяснится, что через месяц он может претендовать на новую должность или научный грант. А у девочки защита диссертации на подходе. И роды. И ипотека уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим – так, обычное решение, как у всех. Налаженная жизнь, уютная и стабильная. Двери не выламывают по утрам за селфи с митинга двухлетней давности, не увольняют с работы со словами «вы же сами все понимаете», не сажают друзей и соседей. В отпуск не нужно добираться на перекладных или летать за дикие деньги через Стамбул или Актау. На работе нет идеолога, который следит и бдит. И девочка с мальчиком останутся там. Как и еще тысячи мальчиков и девочек, которых белорусское государство сегодня пинками выпихивает из страны.

Кстати, любопытства ради я посмотрела на сайте БГУ, сколько стоит обучение: 3-4 тысячи долларов в год. И это - при бесплатном обучении для иностранцев в большинстве польских, чешских, немецких, австрийских, ирландских вузов, где нужно платить лишь символический семестровый взнос за пользование библиотекой и прочими студенческими удобствами. При огромном количестве стипендий и грантов для желающих учиться там иностранцев. При разрешении для студентов работать неполный день. Удивилась, как вообще кто-то еще идет учиться платно в белорусские вузы. Теперь, впрочем, их станет намного меньше. Скоро выпускников будут по разнарядке после школ в университеты направлять, чтобы аудитории заполнить. И статью в УК введут: уклонение от получения высшего образования на родине.

Я могу понять извращенную логику режима, пытающегося избавиться от пенсионеров: чтобы пенсии не платить, лучше их дустом изничтожить. Но когда режим делает все, чтобы избавиться от молодежи – налогоплательщиков, которые десятилетиями будут пополнять казну, - это не укладывается даже в самые безумные логические схемы. Только страх – алогичный, инстинктивный, неконтролируемый – перед любым гражданином нашей страны может заставлять творить все то, что происходит сегодня. Пенсионеры страшны, потому что им нечего терять, они больше не зависят от контрактов и идеологов, а значит, и невозможно держать под контролем. Молодежь страшна, потому что у нее впереди вся жизнь, и эту жизнь она намерена строить без оглядки на государственную идеологию – свобода ценнее. Белорусы среднего возраста прошли через девяностые, голод и талоны, но они помнят и свободную страну, так что на брехню, шкварку и обещания не поведутся. Дети и вовсе страшнее всего, ведь они растут, как на войне, взрослея мгновенно.

Режим превратил в руины даже свой собственный мир, а теперь последовательно превращает и наш. На эти руины однажды вернутся те мальчики и девочки. А они все-таки вернутся, я верю.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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