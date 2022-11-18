Турция закрывает для РФ выходы в проливы Босфор и Дарданеллы 1 18.11.2022, 8:50

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Анкара отрежет российскую нефть от транспортировки через Средиземное море.

С 1 декабря Турция закроет для РФ выходы в проливы Босфор и Дарданеллы. Суда с российской нефтью не получат разрешение на прохождение акватории, если не предоставят страхового покрытия, сообщает Bloomberg.

Финт Анкары заключается в том, что с 5 декабря российские нефтяники не смогут свободно получать страховку. Через 2,5 недели этот документ будет доступен только тем танкерам, которые транспортируют нефть по цене ниже установленного «потолка».

Санкции, которые отрежут российских нефтяников от международных страховых услуг, вскоре станут тотальными. К ограничениям присоединилась Великобритания, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, которая обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

Как только этот «коридор возможностей» для РФ захлопнется, она практически будет лишена доступа к огромному топливному рынку, где долгое время занимала лидирующие позиции.

В результате решения Турции под угрозой окажется весь экспорт российской нефти из черноморских портов - около 650 тысяч баррелей в сутки. Реакции Москвы пока не последовало.

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