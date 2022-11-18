Украинские разведчики уничтожили целую «стаю» российских танков 2 18.11.2022, 9:00

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Эффектное видео.

Украинские военные благодаря сотрудничеству разведчиков и артиллерии успешно отрабатывают по позициям РФ. В частности, на восточном отрезке фронта благодаря этому были уничтожены танки, БМП и живая сила противника.

Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».

На первых кадрах показан небольшой беспилотник, с помощью разведывательного подразделения «Глаза» ВСУ разыскивает российскую технику и солдат.

Затем на видео перечисляются варианты бронетехники, автомобилей, позиций, которые с легкостью обнаруживает дрон:

- «стая» танков армии РФ - просто посреди дороги, будто напрашиваются на точный удар; в стае – 5 бронемашин,

- российский танк притаился возле жилого дома – камера беспилотника показывает каждый элемент на броне,

- двое солдат, где-то в гуще леса роют траншеи,

- бронемашина, которая двигается на расстоянии нескольких километров где-то посреди далекого поля

- танк, пытающийся скрыться за лесопосадкой,

- российские грузовики, используемые для перевозки БК и военного снаряжения,

- солдаты врага расположились на позициях – смотрят во все стороны. но не вверх.

Каждая из точек, обнаруженных дроном, становится целью украинских снарядов. Их выпускают:

- из пушек,

- с РСЗО,

- из танков.

После каждого попадания на месте взрыва: дым, огонь, обломки, остатки.

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