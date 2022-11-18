В Мозырьском районе егерь взял в руки вилы и решил проблему жителей деревни

В Мозырьском районе егерь взял в руки вилы и решил проблему жителей деревни6
- 18.11.2022, 9:00
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До этого сельчан регулярно «патрулировали».
Работник Мозырьского опытного лесхоза Петр Дойняк спас жителей деревни от агрессивного волка, пишет пресс-служба Минлесхоза.
Ночью 17 ноября жители деревни Гриница позвонили егерю Петру Дойняку и сообщили о нападении волка на домашних собак.
Мужчина приехал на место происшествия, но хищника не нашел. Когда егерь объезжал деревню, то услышал лай собак — на дороге был волк.
«Работник лесхоза быстро сориентировался и, выхватив лежащие в машине вилы, заколол опасного хищника», — рассказали в Минлесхозе.
По рассказам местных жителей, волк неоднократно «патрулировал» деревню. Недавно он искусал мужчину, который пытался отбить волка от домашней собаки — из деревни сельчанина увезла скорая помощь.
На данный момент работники ветеринарной службы района проверяют дикое животное на бешенство, а место инцидента продезинфицировано.
«По мнению специалистов, если волк вышел к людям и ведет себя агрессивно — 90%, что у него бешенство», — отметили в лесном ведомстве.