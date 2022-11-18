Окружение сдаст Путина 1 18.11.2022, 9:11

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Глава РФ растерян.

Окружение российского диктатора Владимира Путина расценивает сдачу Херсона как его личный проигрыш и проявление слабости. Однако именно это событие вряд ли станет толчком для начала в России кардинальных движений против Путина.

Но окружение российского диктатора уже будет готовиться к таким движениям. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью «Главреду».

По его словам, кое-кто из людей из близкого окружения Путина будет вести тайные переговоры с Западом или третьими странами. Например, они могут пойти на переговоры с Китаем. Однако для такого шага они будут ждать более сложного этапа, когда РФ будет проигрывать на всех фронтах – и на юге, и на востоке.

«Тогда режим ослабнет, Путин будет растерян, и управляемости не будет», – заявил генерал.

Окружение российского диктатора будет искать возможности избежать ответственности. И ради того, чтобы самим выйти сухими из воды, они будут предлагать устранить Путина.

«Оно (окружение – ред.) будет предлагать устранить Путина, но остаться самим, чтобы сохранить стабильность в России и не допустить неконтролируемого распространения ядерного оружия (а это для мира чрезвычайно важно). Такой, возможно, будет позиция и тех, кто придет к власти после Путина», – объясняет Маломуж.

Внутри российских элит и в окружении Путина начнутся большие движения. И это станет определяющим для того, кто придет на смену нынешнему президенту РФ. Этот человек в перспективе будет обещать Западу провести реформы, прекратить войну и выплачивать Украине репарации.

«Но все это не близкая перспектива. Мы можем только предполагать, как все будет. На самом деле после физического устранения Путина события могут развиваться и так, и по другому сценарию. Эта ситуация будет характеризовать внутриполитическую обстановку в России, когда там будет разбалансировка, массовые протесты, недовольство», – отмечает генерал Маломуж.

А пока что Путин и его окружение будут пытаться шантажировать мир, чтобы добиться переговоров. Россия даже может вывести свои войска с территории Украины, лишь бы сохранить свой режим, говорит генерал.

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