Секрет вечной молодости: ученые открыли уникальный ген 18.11.2022, 9:14

Исследователи обратили внимание на необычные способности морских анемонов.

В будущем с помощью технологии редактирования генов CRISPR, которую сейчас успешно тестирует на мышах, можно будет перепрограммировать необходимый ген и сделать тело человека самовосстанавливающимся.

Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Морские анемоны (Nematostella vectensis), актинии являются немногими животными, которые не подвергаются старению и негативному влиянию окружающей среды. Ученые давно уже хотели познать тайну их бессмертия, а в ноябре 2022 года исследователи максимально близко подошли к ответу. Им удалось сделать генетический отпечаток актинии, обнаружив ген, играющий особую роль в развитии их клеток.

Этот ген играет ключевую роль в формировании нервной системы людей и других животных, что демонстрирует: эти регуляторные механизмы дифференцировки нервных клеток сохранены во всем животном мире.

Нейроны, железистые и сенсорные клетки морских анемонов созданы из общей популяции, а ген SoxC - необходимый для образования всего разнообразия клеток организма и поддержания их баланса на протяжении всей жизни. Новые исследованию также показали, что эти животные имеют общие со сложными организмами генные каскады для дифференцировки нервных клеток.

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