закрыть
18 ноября 2022, пятница, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Секрет вечной молодости: ученые открыли уникальный ген

  • 18.11.2022, 9:14
Секрет вечной молодости: ученые открыли уникальный ген

Исследователи обратили внимание на необычные способности морских анемонов.

В будущем с помощью технологии редактирования генов CRISPR, которую сейчас успешно тестирует на мышах, можно будет перепрограммировать необходимый ген и сделать тело человека самовосстанавливающимся.

Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Морские анемоны (Nematostella vectensis), актинии являются немногими животными, которые не подвергаются старению и негативному влиянию окружающей среды. Ученые давно уже хотели познать тайну их бессмертия, а в ноябре 2022 года исследователи максимально близко подошли к ответу. Им удалось сделать генетический отпечаток актинии, обнаружив ген, играющий особую роль в развитии их клеток.

Этот ген играет ключевую роль в формировании нервной системы людей и других животных, что демонстрирует: эти регуляторные механизмы дифференцировки нервных клеток сохранены во всем животном мире.

Нейроны, железистые и сенсорные клетки морских анемонов созданы из общей популяции, а ген SoxC - необходимый для образования всего разнообразия клеток организма и поддержания их баланса на протяжении всей жизни. Новые исследованию также показали, что эти животные имеют общие со сложными организмами генные каскады для дифференцировки нервных клеток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников