Прорыв обороны РФ: ВСУ создали новый участок наступления в Луганской области 18.11.2022, 9:23

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Карты боев на 18 ноября.

Украинские военные продвигаются в Луганской области, активизировав новый участок контрнаступления. В то же время оккупанты без успехов продолжили штурмовать Бахмут.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на западе Луганской области

Украинские силы продолжали контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские авиационные и артиллерийские удары предотвратили атаку украинских войск в направлении Новоселовское и Коломычиха, возле Макеевки, Площанки и Червонопоповки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы также отражали атаки российских войск в 16 км к северо-западу от Сватово в районе Стельмаховки и южнее Кременной в районе Белогоровки. Украинские силы пытались атаковать российские оборонительные сооружения в районе Сватово и вели наступательные операции в районе Куземовки.

Украинские силы «надломили» российскую оборону в районе Кременной. Украинские операции южнее Кременной создали еще один активный сектор украинского контрнаступления в Луганской области.

Бои на Донбассе

Российские силы продолжали уделять приоритетное внимание наступательным операциям в Донецкой области 17 ноября. Украинский заместитель начальника Главного оперативного управления бригадный генерал Алексей Громов заявил, что наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где российские войска пытаются перейти административную границу Донецкой области. Громов заявил, что только за последнюю неделю между украинскими и российскими войсками в Донецкой области произошло 500 боевых столкновений.

ISW ранее сообщал, что российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный персонал и войска, которые ранее были дислоцированы на западном берегу Херсонской области, для активизации наступления на Донецк, но, вероятно, по-прежнему не смогут добиться значительных успехов в оперативном отношении.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили атаки российских войск в 34 км к северо-востоку от Бахмута в районе Верхнокаменского и Соледара.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в 28 км к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского, Марьинки и Первомайского. Генштаб Украины сообщил, что российские силы перебросили 400 человек из подразделений специального назначения быстрого реагирования Росгвардии в Мариуполь Донецкой области.

Ситуация на юге

Российские силы продолжали вести оборонительные операции на восточном берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские силы пытаются обеспечить безопасные пути снабжения на восточном берегу и отходят дальше в тыл Херсонской области, чтобы избежать ущерба от украинского огня.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов отметил, что контроль Украины над западным берегом Днепра позволяет украинским войскам контролировать территорию вблизи оккупированного Крымского полуострова, предположительно огнем, поскольку украинские силы пока не действуют на восточном берегу реки, и что украинские войска продолжают обстреливать российские позиции на восточном берегу с максимальной дальности.

На спутниковых снимках от 15 ноября видно, что российские войска построили дополнительные оборонительные позиции в Чкалове, населенном пункте примерно в 55 км к югу от нынешней линии фронта на Днепре.

17 ноября украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тылу Запорожской области. По сообщениям в социальных сетях, украинские удары были нанесены по Чаплынке (50 км к югу от Днепра) и Каланчаку (58 км к югу от Днепра). На кадрах, опубликованных украинскими военными источниками, видно, как украинские войска наносят удар по российскому бронетранспортеру в Олешках к югу от Херсона. Российские СМИ дополнительно сообщили об ударах украинской стороны по административному зданию в Новой Каховке. Украинский Генштаб сообщил, что украинский удар уничтожил российский штаб в Мелитополе Запорожской области.

Российские силы нанесли ракетный удар по районам Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей. Южное оперативное командование Украины сообщило, что утром 17 ноября российские силы нанесли удары ракетами воздушного и морского базирования по объектам инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, российские ракеты поразили важнейшую инфраструктуру города Днепр, который, по утверждению Минобороны России, является оборонным предприятием.

Российские и украинские источники дополнительно сообщили о ракетном ударе РФ по инфраструктуре в городе Запорожье и Вильнянском районе Запорожской области и Очакове Николаевской области.

Генеральный штаб Украины сообщил, что российские оккупационные власти и силы усиливают меры фильтрации в Рубежном Луганской области, а также в Каховском районе Херсонской области. Генштаб Украины также сообщил, что российские войска ввели ограничения на передвижение в Рубежном со стороны Кременной и Варваровки Луганской области. Гауляйтер Владимир Сальдо подписал указ о создании новой сети блокпостов в оккупированной Россией Херсонской области для предотвращения «экспорта» спецтехники и грузовиков из области.

Российские оккупационные власти продолжали принуждать жителей оккупированных районов Украины к поддержке военных действий России. Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил 17 ноября, что жители оккупированных районов получают полный комплекс мер социальной поддержки за сдачу крови.

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