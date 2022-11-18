Бойцы ВСУ выстрелом через Днепр ликвидировали русский танк в Олешках

Бойцы ВСУ выстрелом через Днепр ликвидировали русский танк в Олешках1
- 18.11.2022, 9:33
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Технику подбили прямо напротив Антоновского моста.
Бойцы 59-я ОМБр имени Якова Гандзюка запечатлели на видео уничтожение российского танка. Примечательно то, что танк находился на левом берегу Днепра, и бойцы - на правом.
Информация обнародована в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».
Кадры были получены с помощью дрона, который сперва наводил артиллерию, а затем снял результаты удара.
В первые секунды съемки виден российский танк, застывший на перекрестке.
Когда камера несколько разворачивается, видно, что событие происходит в оккупированных Олешках. Об этом свидетельствует символ города, временно раскрашенный в цвета русского флага.
В конце концов в определенный момент прилетает снаряд ВСУ – танк взрывается.
Во все стороны разлетаются обломки бронетехники армии РФ.
Вместо российского танка теперь под Олешками – обломки, по которым сложно догадаться, что там было.
В комментариях к сообщению херсонцы радуются удару по оккупантам. Они уверены, что 59-я бригада будет яростно уничтожать врагов, чтобы отплатить за кровавые бои, которые произошли 24 февраля.
Волонтерское сообщество DeepState провело геолокацию удара 59-й бригады по оккупантам - это оказалась точка на северной окраине Олешек почти напротив Антоновского моста.
Отметим, от точки удара о возможных позициях ВСУ – около 5 км.