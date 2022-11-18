Бойцы ВСУ выстрелом через Днепр ликвидировали русский танк в Олешках 1 18.11.2022, 9:33

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Технику подбили прямо напротив Антоновского моста.

Бойцы 59-я ОМБр имени Якова Гандзюка запечатлели на видео уничтожение российского танка. Примечательно то, что танк находился на левом берегу Днепра, и бойцы - на правом.

Информация обнародована в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

Кадры были получены с помощью дрона, который сперва наводил артиллерию, а затем снял результаты удара.

В первые секунды съемки виден российский танк, застывший на перекрестке.

Когда камера несколько разворачивается, видно, что событие происходит в оккупированных Олешках. Об этом свидетельствует символ города, временно раскрашенный в цвета русского флага.

В конце концов в определенный момент прилетает снаряд ВСУ – танк взрывается.

Во все стороны разлетаются обломки бронетехники армии РФ.

Вместо российского танка теперь под Олешками – обломки, по которым сложно догадаться, что там было.

В комментариях к сообщению херсонцы радуются удару по оккупантам. Они уверены, что 59-я бригада будет яростно уничтожать врагов, чтобы отплатить за кровавые бои, которые произошли 24 февраля.

Волонтерское сообщество DeepState провело геолокацию удара 59-й бригады по оккупантам - это оказалась точка на северной окраине Олешек почти напротив Антоновского моста.

Отметим, от точки удара о возможных позициях ВСУ – около 5 км.

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