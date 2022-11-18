Канистра мыла и тазик майонеза: белорусы провели необычный эксперимент в магазинах 2 18.11.2022, 9:48

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Выгоднее ли закупаться оптом?

Совершенно очевидно, что закупаться оптом выгоднее, чем в розницу. Проблема в том, что ради экономии придется сначала приличную сумму потратить — инвестировать ее в какой-нибудь сахар, кофе или стиральный порошок. Дальше все купленное в оптовых масштабах придется где-то хранить (хорошо, если не в тесной хрущевке). В общем, все это выглядит сложно для обычной белорусской семьи. А главный вопрос — какой, собственно, масштаб экономии? Журналисты onliner.by решили отбросить скепсис, отовариться по-крупному и все посчитать.

Закупиться оптом можно на рынке — например, в Таборах. Но погода баловать нас перестала, поэтому мы предпочли шопинг в тепле и отправились в один из магазинов Unistore опт&розница. Это сеть, которая специализируется именно на оптовой продаже продуктов, алкоголя и товаров первой необходимости. В Минске два больших магазина и три — в регионах. Мы заехали в тот, который находится на пересечении Логойского тракта и МКАД.

Берем большую тележку и сначала изучаем условия по оптовым покупкам. Как выяснилось, хватать все коробками и мешками, чтобы сэкономить, совсем необязательно. По более выгодной цене, как правило, отдают от двух-трех упаковок. Если речь идет про мелочовку, условия могут быть жестче: чтобы получить скидку, нужно купить шесть упаковок жевательной резинки или чипсов.

С овощами и фруктами оптовая цена начинается обычно от двух-трех килограммов, разница получается в пределах 7—10%. Учитывая изначально невысокую стоимость картошки, лука и морковки, мы не надеялись на огромную экономию, поэтому умерили аппетит и взяли всего понемножку — на два-три килограмма. Но для вас посчитали в том числе стоимость мешка картошки.

Для удобства мы будем сравнивать оптовые цены с розничными в интернет-магазине E-dostavka. Важно понимать, что сорт овощей и фруктов, а также время поставки разных партий в торговых сетях могут отличаться. Мы смотрим на картину в целом и допускаем исключения.

Как видим, по большинству позиций оптовая цена выигрывает, только морковку и свеклу в розницу заказать оказалось почему-то выгоднее.

Смотрим, что еще интересного можно купить в отделе фруктов и овощей. Если вы не из тех, кто наизусть знает цены в ближайших магазинах, тут легко растеряться. Спустя 10 минут трезвый взгляд уходит, а глаза выхватывают только оптовый прайс. Бери больше — и цена будет слаще! Мы так схватили два кило авокадо (ведь выгодно!), а потом выложили обратно: в таких объемах обычной семье его никак не съесть. А теперь сравним цены.

Анализируя таблицу, понимаем: с оптовыми покупками все не так однозначно. Как оказалось, гранаты, слива и хурма «Королек» на доставке в розницу продаются дешевле. Но мы не теряем надежды всерьез сэкономить и идем в отдел с бакалеей.

Первым делом ищем дешевый сахар и гречку — это одна из самых надежных инвестиций для белоруса. И замечаем, что в этом отделе много красных ценников с подписью «Лови момент». Консультанты объясняют: на товары по акции изначально идет оптовая цена, даже если вы покупаете всего одну упаковку. Для тех, кто не страдает гигантоманией, это отличная новость.

А вот сравнивать цены на опт и розницу становится все сложнее. То, что представлено на полках Unistore, может не быть в E-dostavka, и наоборот. Мы нашли сахар в магазине по акции за 2,39. Заказать сахар в розницу можно по цене от 2,51 рубля за килограмм. Пачку муки высшего сорта (два килограмма) купили за 2,89, а в E-dostavka нашли вариант чуть дешевле. Макароны Ligrano (бабочки) от трех упаковок продаются оптом за 88 копеек, в E-dostavka такие же отдают за 97. На трех пачках в оптовом магазине можно отбить 27 копеек.

Аналогично получилось с гречкой, рисом, манкой и другими крупами — цены плюс-минус одинаковые.

Можно предположить, что приезжают сюда не за бакалеей. Может, за подсолнечным маслом? Смотрите, какой объем мы выхватили — пять литров «Золотой семечки» отдают за 35 рублей с хвостиком.

Тара неудобная, но, наверное, выгодная. Давайте посчитаем.

Получается, что в Unistore выгоднее всего взять пять небольших упаковок по литру и заплатить 27,35 рубля за те же пять литров масла. А в E-dostavka большой объем масла обойдется покупателю дешевле на 19 копеек, чем если брать пять упаковок по литру, — тоже не такая существенная разница, как можно ожидать. В общем, когда имеешь дело с большими упаковками, лучше все пересчитывать.

Подходим к отделу с кофе. Большую упаковку «Jacobs Классический» в зернах здесь предлагают купить за 34,69 рубля. Но если вы поклонник такого кофе и возьмете сразу несколько упаковок, цена будет ощутимо ниже.

Допустим, на год нужно пять пачек. Посчитаем экономию. И сделаем аналогичные подсчеты для растворимого кофе и чая.

Вот она — живая экономия, какую и предполагают оптовые закупки. На годовом запасе кофе-чая реально сэкономить 20—40 рублей (но придется неплохо вложиться).

Теперь к чаю ищем сладости. Представим, что вы готовы купить сразу 10 шоколадок (на недельку-другую).

Получилось выгодно, от сладкой жизни не отвертеться. Еще мы нашли какой-то очень дешевый зефир: 270-граммовая пачка стоит 1,39 рубля — мы схватили сразу три. А на такие конфеты Raffaello деньги почему-то пожалели.

Цена, как выяснилось, была хорошая: от трех упаковок — 11,65 рубля. В E-dostavka одна такая пачка стоит на 5 рублей дороже. Можно взять Raffaello оптом и закрыть вопрос с презентами в Новый год.

И раз уж мы заговорили про праздники, оценим стоимость продуктов, которые скоро понадобятся почти всем без исключения.

Колбасу «Мортаделла новая» для оливье мы выбрали в большой упаковке — почти двухкилограммовый батон потянул примерно на 15 рублей (7,69 за килограмм). В E-dostavka 400-граммовая упаковка стоит почти 4 рубля (9,8 рубля за килограмм) — экономия есть, и это радует. Можно найти упаковки и побольше, листайте галерею.

Наконец уходим от новогодней темы и возвращаемся к суровой реальности, когда на ужин порой приходится есть сосиски с пельменями. Изучаем сосиски «Молочные» от Брестского мясокомбината. Если покупать небольшую 390-граммовую упаковку, оптовая цена (от трех штук) получится 9,87 рубля за килограмм.

Но мы же в оптовом магазине — хватаем сразу большую упаковку. Обратите внимание: чтобы цена за килограмм была 9,05 рубля, нужно брать не меньше полутора кило и садиться на сосисочную диету. Для сравнения: в E-dostavka маленькие упаковки тех же сосисок продаются по цене 10,72 за килограмм — дороже, но разницу почувствует не каждый.

Бекон к яичнице мы взяли по оптовой цене — 6,05 рубля за упаковку. В E-dostavka такой же обойдется в 6,46. Стоит ли этого загромождение холодильника? Пока не уверены.

Пельменей «Добровский» с говядиной и свининой мы схватили тоже три пачки. Именно таким было условие для оптовой цены — 3,65 рубля. До трех штук они продаются в этом магазине по 4,09, в E-dostavka — на копейку дороже.

Теперь идем в молочный отдел за сметаной к пельменям и по пути хватаем всякого разного, чтобы потом все посчитать.

Вряд ли кто-то готов поглощать молочку в объемах, достаточных для того, чтобы прочувствовать разницу в оптовой цене. Что ж, оценим, есть ли выгода с напитками.

Как видим, с напитками все выглядит повеселее для тех, кто готов забрать сразу несколько упаковок.

И куда же без стирального порошка и зубной пасты. Мы нашли огромную банку средства для стирки Lexa — 11 килограммов. Выглядит мощно, как банка краски, и совсем недорого. Но мы удержались от покупки, потому что для оптовой цены надо купить две штуки.

Сравним с ценой в розницу и заодно оценим другие предложения по бытовой химии.

Обратите внимание на последние две позиции: даже обычная цена в оптовом магазине контрастирует с розничными ценами в E-dostavka. Возможно, оптом распродается товар из старых партий — из тех времен, когда трава была зеленее, а цены — существенно ниже.

Признаемся: нам очень хотелось забрать сразу две большие упаковки шампуня Head & Shoulders. Обычная цена — 38,99, а если взять две штуки, каждая будет стоить всего лишь 30,85! Но сколько нужно времени, чтобы использовать почти два литра шампуня? Возможно, годы. Поэтому мы положили в корзину одну, и оказалось, что в E-dostavka такая банка стоит 33,21. Сэкономить не получилось.

Аналогичная история вышла с порошком «Tide Автомат Альпийская свежесть» (15 килограммов). Нам приглянулся ценник красного цвета и большой объем — упаковка стоит 151,69 рубля. Уже позже мы стали искать Tide такого объема в других магазинах, но не нашли, зато увидели похожий в упаковках по 4 килограмма. В E-dostavka он стоит 31,65 рубля за штуку. Пересчитываем на объем 15 килограммов и получаем стоимость 118,68, то есть дешевле, чем в оптовом магазине. Вот так можно старательно пытаться экономить на крупах, молочке и сосисках, а потом потерять 33 рубля на одном лишь стиральном порошке.

Для себя мы сделали такой вывод: в оптовый магазин нужно приходить за теми товарами, которыми вы пользуетесь постоянно, в цене которых легко ориентируетесь и можете с ходу прикинуть разницу.

Еще важно сохранять хладнокровие. Когда на любой продукт есть две цены, причем одна всегда заманчивая (купи больше, заплати меньше), очень легко потерять контроль. По каждой из позиций не хочется терять выгоду, но, как мы уже убедились, сэкономить в реальности можно далеко не на всем (или выгода окажется не такой ощутимой, как хотелось бы).

С другой стороны, даже при большом желании потратить огромную сумму в таких магазинах сложно: заоблачных цен на премиальные продукты, как в классическом гипермаркете, вы не увидите. Мы набили тележку доверху, а потянуло все на 574 рубля (из них 151 — это порошок).

А теперь посчитаем, сколько мы сэкономили благодаря тому, что некоторые позиции брали в Unistore оптом. Сравниваем обычную и оптовую цены в одном магазине со всего чека и получаем выгоду — 24,27 рубля. Но нужно учесть, что часть товаров мы выбирали по акциям (когда обычная цена и оптовая изначально совпадают), а часть осознанно покупали в одном экземпляре, потому что с количеством это был уже перебор.

На кассе мы стали расспрашивать покупателей, кто и с какой целью приходит закупаться оптом. Днем в магазине оказалось много предпринимателей: кто-то покупает продукты для своего киоска, кто-то — для частного сада. Есть семьи, которые приезжают сюда регулярно, но стараются закупаться без фанатизма.

«Мы покупаем то, что дешевле, изредка по три-четыре штуки тех продуктов, которых много едим, — йогуртов, например. Рублей на 200 покупаем здесь раз в месяц, а потом ходим в обычные магазины», — делится опытом мама двоих детей Наталья.

«Что-то бывает дешевле, а что-то стоит как в обычном магазине, покупать все подряд точно не нужно. Я беру только то, чем мы пользуемся всегда и на что точно знаем цены», — советует еще один покупатель.

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