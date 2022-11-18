«По спине пробежали мурашки: я подумал, что россияне нападают на нас» 2 18.11.2022, 9:54

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Жители польского Пшеводува рассказали о падении ракеты.

В польском селе Пшеводув еще не отошли от шока после падения там ракеты, убившей двух человек. Жители бояться, что нападение РФ распространится и на них.

Об этом идет речь в материале Sky News. Журналисты пообщались с местными жителями, которые лично знали погибших.

В Пшеводуве проживает несколько сотен человек и трагедия потрясла всех. Воспоминаниями о произошедшем поделился Станислав, который в свое время ходил в школу с убитыми мужчинами.

«У меня по спине пробежали мурашки, и я подумал, что россияне нападают на нас», — рассказал он о моменте падения ракеты.

Местная жительница 48-летняя Хелена Чепель показала холм, куда попала ракета. Она живет недалеко и слышала звуки взрыва.

«Я выбежала из дома, мои руки и ноги начали трястись. Никто не знал, что произошло, но мы знали, что произошло что-то плохое», — поделилось она.

В селе чувствуют страх, ведь это первый раз, когда оружие пересекло границу Польши, и для многих война теперь кажется опасно близкой.

«Как это возможно? Вы идете на работу и умираете», — поделился Матеуш, который одним из первых оказался на месте происшествия и увидел тела своих коллег.

Журналисты в своем материале подчеркнули: на данный момент боевые действия не перекинулись через границу, но это напоминание о том, как легко может распространиться конфликт.

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